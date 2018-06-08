Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...

SERVİSÇİLERDEN İBB ÖNÜNDE PLAKA TAHDİT EYLEMİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.  İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED)...

SERVİSÇİLERDEN İBB ÖNÜNDE PLAKA TAHDİT EYLEMİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL
İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. 

İstanbul Servis Esnafı Derneği (İSED) üyesi bir grup, servis araç plakalarına tahdit verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Akşam saatlerinde Belediye binasının önünde toplanan bir grup servisçi esnafı, yetkililer ile görüşmek istedi. Daha sonra belediyenin önünde oturma eylemi yapan servisçiler, sloganlar attı. Belediye önünde eylem yapan servisçilere CHP milletvekilleri Ali Şeker ile Onursal Adıgüzel de destek verdi. İSED Başkanı Cuma Tekin yaptığı açıklamada kendilerine söz verildiğini ileri sürerek, esnaf için plaka tahdidi istedi.

Daha sonra slogan atan bazı servisçiler 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'ni kısa süreliğine trafiğe kapattı. Bir süre trafiğe kapanan yol, diğer servisçilerin müdahalesiyle tekrar açıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
- Servişçilerin toplanması
- Slogan atmaları 
- Basın açıklaması 
- Belediye binası önündeki önlem 
- Genel ve detaylar 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325