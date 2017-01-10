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SERVİS ŞOFÖRÜ CAMA ÇARPARAK DÜŞEN SERÇEYİ ÖLMEKTEN KURTARDI

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN / İSTANBUL Şişli'de cama çarparak düşen serçeye servis şoförleri sahip çıktı. Karın içine düşen serçe kalorifer peteğinin yanında bir süre ısıtıldıktan sonra doğaya...

SERVİS ŞOFÖRÜ CAMA ÇARPARAK DÜŞEN SERÇEYİ ÖLMEKTEN KURTARDI

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN / İSTANBUL

Şişli'de cama çarparak düşen serçeye servis şoförleri sahip çıktı. Karın içine düşen serçe kalorifer peteğinin yanında bir süre ısıtıldıktan sonra doğaya salındı.

Şişli Evlendirme Dairesi kafeteryasında oturan servis şoförleri cama bir kuşun çarptığını fark edince dışarı çıkarak etrafı kontrol etti. Karlar içinde bir serçenin hareketsiz şekilde durduğunu görünce onu alarak kafeteryaya götürdü. Serçeyi kalorifer peteğinin yanına götüren servis şoförü kuşu ısıttıktan sonra doğaya saldı.

Kuşu bularak beresinde ısıtan Oktay Can "Serçe cama çarparak yere düştü. Ben cama bir kuşun çarptığını görünce hemen dışarı çıkarak serçeyi karlar içinden aldım. Kaloriferin yanında onu ısıtacağım. Kaloriferin yanında ısınan serçe kendine gelince doğaya salacağım." dedi

Serçe bir süre ısıtıldıktan sonra doğaya salındı.

Görüntü Dökümü:

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Karlar içerisindeki serçe

Servis şoförünün serçeyi içeri götürmesi

Serçenin ısıtılması

Şoförlerin serçeyi sevmesi

Genel ve detaylar

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