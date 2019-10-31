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Servis minibüsü kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

  Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkan servis minibüsü, kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye çarptı. Servis minibüsünün çarptığı öğrencilerden 15 yaşındaki İskender Şimşek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede...

GÜNDEM 30.10.2019, 15:37
Servis minibüsü kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

 

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkan servis minibüsü, kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye çarptı. Servis minibüsünün çarptığı öğrencilerden 15 yaşındaki İskender Şimşek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralanan 2 öğrencinin tedavisi sürüyor.
Kaza, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Bademli Eski Mudanya Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 öğrenciye çarptı. Kazada yaralanan Şimşek ve arkadaşları ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İskender Şimşek, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki öğrencinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Servis sürücüsü, kazanın ardından gözaltına alındı. Bu arada kaza çevredeki güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi.
PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI
Hayatını kaybeden İskender Şimşek'in paylaşımı ise yürekleri dağladı. Nilüfer Altınşehir Gençlik ve Spor'da amatör lisanslı kalecilik yapan Şimşek, 2 yıl önceki paylaşımında "Anneme sözüm var, onu villalarda yaşatacağım" yazmıştı. Şimşek'in arkadaşları ise derin üzüntü yaşadı.
BAŞKAN TÜRKYILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Öte yandan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kaza ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden "başsağlığı" paylaşımında bulundu. Türkyılmaz, soysal medya hesabı üzerinden, "Gencecik evladımızı kaybettik, acımız büyük… Bu sabah çok üzücü bir haberle sarsıldık. Mudanyamızın pırıl pırıl gençlerinden, Mudanya Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi İskender Şimşek'in Mudanya'da okuluna girmek üzereyken, kaza sonucu hayatını kaybettiğini öğrendim. Gencecik İskender'in vefat haberi hepimizi yasa boğdu. Hepimizin başı sağ olsun…Şimdi gözümüz kulağımız aynı kazada yaralanan yavrularımızda… Hepsinden gelecek iyi haberleri bekliyoruz" paylaşımını yaptı.

Görüntü Dökümü
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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Süre: 34 saniye, Boyut: 8 MB

Haber: Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/MUDANYA,(Bursa), ()

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