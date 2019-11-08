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SERVİS ARACININ EZDİĞİ EYLÜL'DEN GERİYE DANS EDERKEN ÇEKİLEN BU GÖRÜNTÜLER KALDI
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()-AVCILAR'da ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu dün okul bahçesinde servis aracının altında kalarak, hayatını kaybetti. Küçük Eylül'ün ardından ise bu görüntüler kaldı. Avcılar'da...
GÜNDEM 08.11.2019, 11:12
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()-AVCILAR'da ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu dün okul bahçesinde servis aracının altında kalarak, hayatını kaybetti. Küçük Eylül'ün ardından ise bu görüntüler kaldı.
Avcılar'da dün 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu okuduğu Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmişti. 6 kardeşin en küçüğü olan Eylül Mirzaoğlu dün akşam toprağa verildi. Acılı baba ve yakınları Eylül için taziyeleri kabul ederken, Eylül'ün son çekilen videoları ortaya çıktı. Babası tarafından çekilen videoda Eylül evinde dans ederken görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Eylül'ün çekilen son videosu
-Eylül'ün fotoğrafları
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