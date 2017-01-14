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SEREN SERENGİL'İN ESKİ EŞİNİ VURAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLEDİ

  Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,() Şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun'u bir gece kulübünde silahla vuran kişinin kimliği belirlendi. Polis K.S. adlı saldırganı yakalamak için operasyonlara devam ediyor. Beşiktaş, Ulus'ta...

SEREN SERENGİL'İN ESKİ EŞİNİ VURAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLEDİ

 

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun'u bir gece kulübünde silahla vuran kişinin kimliği belirlendi. Polis K.S. adlı saldırganı yakalamak için operasyonlara devam ediyor.

Beşiktaş, Ulus'ta dün gece meydana gelen olayda Musa Melih Aytun, silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırgan dışarı çağırdığı Musa Melih Aytun'u baldırından tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Olaydan sonra Asayiş şube müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada saldırganın kimliği tespit edildi. Şüpheli K.S. her yerde aranmaya başlandı. Organize Şube Müdürlüğünün bir süre önce operasyon yaptığı yer altı dünyasının tanınmış ailelerinden olan şüpheli yakalandıktan sonra olayın sebebinin ortaya çıkacağı öğrenildi.

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