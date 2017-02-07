SERBEST BIRAKILAN DİLEK ÖCALAN ÇIKIŞTA AÇIKLAMA YAPTI (1)

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul
Serbest bırakılan HDP Şanlıurfa Milletvekili dilek Öcalan adliye çıkışında açıklama yaptı.
Görüntü Dökümü:
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-Dilek Öcalan'ın çıkışı
-Yaptığı açıklama
-Osamn Baydemir'in açıklaması
Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Serbest bırakılan HDP Şanlıurfa Milletvekili dilek Öcalan adliye çıkışında açıklama yaptı. Görüntü Dökümü: ---------------------- -Dilek Öcalan'ın çıkışı -Yaptığı açıklama -Osamn Baydemir'in...
07 Şubat 2017 Salı 19:15
Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul
Serbest bırakılan HDP Şanlıurfa Milletvekili dilek Öcalan adliye çıkışında açıklama yaptı.
Görüntü Dökümü:
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-Dilek Öcalan'ın çıkışı
-Yaptığı açıklama
-Osamn Baydemir'in açıklaması
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