ŞENOL GÜNEŞ: EKONOMİMİZİ VE ASKERİ ANLAMDA KENDİMİZİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Harekat bize saldırı olduğu için oldu. Bizi rahat bıraksınlar, işimizi yapalım. Kendi ülkelerinde savaş çıkarmak istemeyenler başka ülkelerde nifak tohumu atarak bu savaşı körüklüyorlar. Ekonomimizi ve askeri anlamda kendimizi korumaya çalışıyoruz" dedi.

Yarın oynanacak Arnavutluk maçı öncesinde basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında da açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bir mili takım maçı var ve sahada ona göre bir destek bekliyoruz. Tüm Türkiye bizden başarı bekliyor. Bu beklenilen başarıyı vermek için elimizden gelen gayret göstereceğiz. Motivasyonumuz var ve hazırız. Bir diğer konu ise; Türkiye bulunduğu konum itibarıyla sıkıntısı olan bir ülke. Sevr Antlaşması ile beraber tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılan bir ülkeyken, Mustafa Kemal Atatürk, asker arkadaşları ve tüm milletimizle ayağa kalktı. Ancak o dönemden bugüne kadar suçlanarak ülkemiz işgalci olarak gösterilmeye çalışılıyor. Savaşı kimse istemez. Harekat bize saldırı olduğu için oldu. Bizi rahat bıraksınlar, işimizi yapalım. Kendi ülkelerinde savaş çıkarmak istemeyenler başka ülkelerde nifak tohumu atarak bu savaşı körüklüyorlar. Millet olarak nice insanlar çok güzel mesajlar verdi. Kim ne olursa olsun gelsin derken; kötüleri, teröristleri ve ekonomi saldırıya uğratmak isteyenleri istemiyoruz. Ekonomimizi ve askeri anlamda kendimizi korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"AMERİKA NEREDE, RUSYA NEREDE BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

"Daha da önemlisi savaştan benim ne karım olacak, vatandaş olarak ben en yaşlılardan bir tanesiyim" diyen Güneş, "Her dönemde bu bizim önümüze koyuluyor. Bu çocuklarının günahı ne bu savaştan dolayı ekonomik dengeler bozuluyor, bizim çocuklarımız orada savaşıyor. O yüzden oradaki askerlerimize destek oluyoruz. Savaş nerede olursa olsun kınıyoruz ama biz savaş yapmıyoruz ki ülkemizi korumak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Amerika nerede, Rusya nerede bizi ilgilendirmiyor. Biz din, dil, ırk ayrımı yapmadan yaşamak istiyoruz. Dünyada bir kriz var. Savaşı çıkarıp arkasından bir de suçlama yapacaksınız. Çocukken akla savaş gelmiyordu. Oyuncak savaşları çocukların eline de bu sektör veriyor. Bir sürü güzel değerlerimiz var, onlara dönmemiz gerekli. İnsanların öldüğü yerde hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Biz büyük bir ülkeyiz sınırlarımız belli. İnsanımız belli ancak bu ülke sürekli taciz altında. Biraz da aklıselim olmak lazım" şeklinde konuştu.

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- Şenol Güneş'in açıklamaları

