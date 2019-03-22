SENEGALLİ YOLCUNUN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU TAKSİCİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Çağatay KENARLI / İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli yolcuya “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para isteyen taksici O.K. sağlık kontrolünden geçirildi. Yolcu tarafından şikayet edilmesinin ardından O.K.'nin duraktaki taksiciler tarafından darp edilmişti.

Atatürk Havalimanı'nda bir taksiye binen Senegalli O.A.L, kendisinden fazla para isteyen taksicinin hakaretine uğramıştı. Taksicinin "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" sözlerine maruz kalan O.A.L, taksiden indikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis, kimliğine plakadan ulaştığı taksici O.K'yı gözaltına aldı. Olayın ortaya çıkması üzerine O.K.'nın, Havalimanı Taksi Kooperatifi üyesi yaklaşık 10 kişi tarafından darp edildiği anlaşıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan O.K, sağlık kontrolünden geçirilerek tekrar Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. O.K.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin sağlık kontrolünden karakola getirilmesi



