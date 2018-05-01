Sendikalar Taksim'de

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Hak-İş ve Sağlık Hizmetleri Sendikası Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Hak-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Gümüşsuyu Caddesi'nden yürüyüşe geçti. "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "Hak-İş burada 1 Mayıs kutluyor", "Yaşasın özgürlük mücadelemiz", "Hak-İş nerede özgürlük orada", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atan sendikacılar Kazancı Yokuşu'na geldi. Burada 41 yıl önce hayatını kaybedenler için karanfil bırakan gruptakiler Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan gruptakiler daha sonra İstiklal Marşı okudu.



Hak-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman basın açıklaması okudu. Şişman, “Bizler haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, insanca hayat yaşamak için, adil bir dünya düzeninin temelini oluşturmak için, özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için hep birlikteyiz, Taksim'deyiz. OHAL'in tekrar uzatılmasının nedenlerinin ortadan kaldırılması için, daha müreffeh, daha demokratik bir Türkiye için, ülkemizin geleceği için alanlardayız, meydanlardayız. Din, vicdan ve fikir hürriyetinin toplumun tüm kesimlerine hakim kılınması için yine alanlardayız. Hak-İş olarak bizler sosyal devlet, sosyal adalet ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2018'de Adana'dayız, tüm Türkiye'deyiz, İstanbul'dayız ve Taksim'deyiz. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, bütünlüğü, insanlarımız birlik, beraberlik ve kardeşliği için talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için hep birlikte alanlardayız. Hak-İş Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol diyoruz. Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırılmaya, insan onuruna yakışmayan her türlü işe, her türlü davranışa 'hayır' diyoruz" diye konuştu. Açıklamanın ardından grup, Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.

SAĞLIK HİZMETLERİ SENDİKASI



Hak-İş'in ardından Sağlık Hizmetleri Sendikası'sı da Gümüşsuyu Caddesi'nden yürüyerek geldi. Sendika üyeleri, ilk olarak Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Grup daha sonra da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.