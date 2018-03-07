MHP Genel BaşkanYardımcısı Semih Yalçın: "İttifak teklifi Meclis'e geldiği gibi geçecek değişmeyecek."
Semih Yalçın: İttifak teklifi Meclis'e geldiği gibi geçecek değişmeyecek
MHP Genel BaşkanYardımcısı Semih Yalçın: "İttifak teklifi Meclis'e geldiği gibi geçecek değişmeyecek."
07 Mart 2018 Çarşamba 11:04
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