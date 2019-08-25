Selin vurduğu Salıpazarı'nda tahribat büyük (2)
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde köprüden geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ahmet Yıldız (60) ile meydana gelen heyelanda göçük altında kalarak kaldırıldığı...
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde köprüden geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Ahmet Yıldız (60) ile meydana gelen heyelanda göçük altında kalarak kaldırıldığı hastanede ölen Bilal Arslan (41) için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yıldız ve Arslan için ilçe merkezinde bulunan Pazaryeri Camii'nde öğlen namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. 7 çocuk babası Yıldız'ın cenazesi Kırgil Mahalesi'nde, 2 çocuk babası Bilal Arslan'ın cenazesi ise Albak Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve yakınları katıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze namazlarının kılınması
-Tabutların taşınması
-Detaylar
Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SALIPAZARI(Samsun), ()
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016