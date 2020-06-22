Selin vurduğu Bursa’da 5 kişi öldü, ölü sayısı artıyor!

Bursa'da yaşanan sel felaketi sonrası acı haberler peş peşe geldi. Kayıp beş kişiden dördünün cesetlerine ulaşıldı. 74 yaşındaki Nazime Bilen, oğlu Ahmet, gelini Türkan ve torunu Medine'nin cansız bedenleri taş ve çamur yığınları arasında bulundu. Dün akşam da sel felaketinde evinden çıkamayan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba'nın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bursa’nın Kestel ilçesi sınırlarındaki Dudaklı Köyü’ndeki derenin taşması sonrası meydana gelen sel felaketinde evinden çıkamayan 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba hayatını kaybetmişti.

Sel suları yollarda döşeli parke taşlarını söküp, araçları önüne katarak köyün içinde oradan oraya sürükledi.

Dere kenarındaki bağ evinde sel sularına yakalanan beş kişilik aileden haber alınamamıştı. Dün gece saatlerinde ailenin küçük kızının cansız bedenine ulaşıldı.

Sabah saatlerinde ise Bingöllü aileden üç kişinin cansız bedeni kız çocuğunun cesedine 500 metre mesafede çamur ve taş yığınları arasında bulundu.

Aynı aileden hayatını kaybeden dört kişinin kimlikleri belli oldu. Bingöllü 74 yaşındaki Nazime Bilen, 32 yaşındaki oğlu Ahmet Bilen, Ahmet Bilen'in eşi Türkan Bilen (34) Türkan-Ahmet Bilen'in kızı Medine Bilen (10) hayatını kaybetti.

Onlarca aracın sürüklenerek taş ve kayaların altında kaldığı Dudaklı Köyü sakinleri yaralarını sarmaya çalışıyor.

Aynı aileden kayıp olan Ahmet Bilen’in yeğeni Derya Bilen’i arama çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerine ait iş makineleri ve BUSKİ ekipleri tarafından sel sularının getirdiği toprak ve kaya parçaları temizlenerek, kapanan yolları açıyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerine, AFAD, UMKE, Bursa Jandarma Komutanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından 257 kişi katıldı.