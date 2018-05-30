Sele kapılarak ölen Naciye Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Balâ ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte dolu yağışı etkili oldu. Aşırı yağışın yol açtığı sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Naciye Çalışkan, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Balâ’nın Yöreli mahallesinde dün akşam saatlerinde sel sularına kapılan Naciye Çalışkan (62) hayatını kaybederken yanında bulunan eşi Satılmış Çalışkan da (66) yarı baygın halde tarlanın ortasında çamurların üzerinde bulundu.

Çalışkan için bugün Yöreli mahallesi köy meydanında öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ankara Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy, Balâ Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan, Balâlılar Derneği Başkanı Nihat Yıldırım, siyasi parti temsilcileri ve Çalışkan Ailesi’nin yakınları katıldı. Dünkü sel baskınında eşiyle birlikte olan ve olay sonrası baygın halde bulunan Satılmış Çalışkan’da hastanedeki tedavisinin ardından cenaze namazına katıldı. Naciye Çalışkan, yakınlarının gözyaşları arasında Yöreli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili bilgi veren Naciye Çalışkan’ın oğlu Tarık Çalışkan (26), “Bizim mahallede o kadar da çok yağmur yoktu. Ancak bizden daha yüksek kesimlerde olan Afşar ve Yeniköy mahallerinden gelen sel suları dere yataklarından taşarak yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikten evlerin duvarlarını, demir kapılarını yıkarak üzerimize geldi. Bu sırada ağılda koyunların yanında olan babamın kolundan tutarak kurtardım ama maalesef tüm çabalarıma rağmen anneme ulaşamadım” diyerek gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

_Cenaze namazından görüntü

_Çalışkan’ın öldüğü evin görüntüsü

_Sel felaketi sonrası detaylar

Birol KARAKILIÇ /BALÂ, (Ankara)- ()-