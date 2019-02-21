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Selamı almayınca uyaran yaşlı adamı tokatladı (EK)

ÇİLİNGİR YAŞANAN OLAYI ANLATTI Düzce'de, bir gencin 95 yaşındaki Mustafa Necati Erdem'i tokat atmasıyla ilgili olarak olayın yaşandığı torununa ait iş yerinde çalışan çilingir Oğuz Kaan Göre, olay anını anlattı. Oğuz Kaan Göre,...

Selamı almayınca uyaran yaşlı adamı tokatladı (EK)

ÇİLİNGİR YAŞANAN OLAYI ANLATTI

Düzce'de, bir gencin 95 yaşındaki Mustafa Necati Erdem'i tokat atmasıyla ilgili olarak olayın yaşandığı torununa ait iş yerinde çalışan çilingir Oğuz Kaan Göre, olay anını anlattı. Oğuz Kaan Göre, "Dışarıda selamlaşma olayı olmuş. Niye selamımı almıyorsunuz diye ufak bir serzenişte bulunmuş. Ondan sonra içeri geldi ve dedeyle konuşurken daha sonra olayı yaratan arkadaş da içeri geldi. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' deyince biz önce dedenin talebelerinden birisi zannettik. Olaya dahil olmamaya çalıştık. Sonrasında dedeye,"Sen kim oluyorsun, bana laf ediyorsun?" deyince bizde dedenin ters tepki vermesiyle birlikte bir anda yumruk savurdu. Adamın üzerine çullandık ve uzaklaştırmak için dışarı çıkardık. Dede o sırada ayırmaya çalışırken yere düşmüştü ve kendisini yerde bulduk. Dedeyi kaldırdık, yüzü morarmıştı. Daha sonra polis arkadaşları çağırdık geldiler. Hastaneden rapor aldık, şikayetçi olduk. Akşamına dedenin sol kolunda üzerine düştüğü kolunda ağrı hissetmesiyle tekrar doktora gittik. Sol kolu çatlamış, alçıya aldırdık. Kendisi şu anda evde istirahat ediyor. Olaylardan dolayı üzgün. Bizde üzgünüz. Hiç yaşanmaması gereken bir olay." dedi.

KOLU ALÇIYA ALINDI
Gece saatlerinde sol kolunda ağrı hisseden Mustafa Necati Erdem'in kolunun çatladığı anlaşılarak alçıya alındı. Erdem, "Hastaneye gittik, hastanede film çektiler. Film çektikten sonra çatladığını anlayarak kolumu alçıya aldılar. Alçıda kolum şimdi." diye konuştu.

SERBEST BIRAKILDI
Yaşlı adamı darp eden Y.B. polis ekiplerince yakalandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Y.B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Y.B’nin ifadesinde yaşlı adamın kendisine hakaret ettiği ve sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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Çilingirden görüntü
Çilingir Oğuz Kaan Göre ile röp
Kolu alçıya alınan yaşlı adamla röp
Yaşlı adamın kolu alçıdayken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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