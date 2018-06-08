SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN YARGILANDIKLARI DAVA 

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL

Zeytinburnu'nda 2013 yılındaki Nevruz etkinlikleri nedeniyle düzenlenen mitingte yaptıkları konuşma nedeniyle "Terör örgütü propagandası yaptıkları" iddia edilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yargılandıkları davaya devam edildi. Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın bir dahaki celse duruşmaya bizzat katılarak savunma yapma talebini kabul edildi. Son savunmaların alınacağı duruşma, 7 Eylül'de Silivri'de görülecek.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7'nci celsesi görülen duruşmaya, sanıklar halen Edirne Kapalı Cezaevi'nde başka bir suçtan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder katılmadı. Sanık Selahattin Demirtaş'ın, Sesli ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılmak istemediğini, bizzat duruşmaya gelerek son savunmasını yapmak istediği yönünde mazeret dilekçesi gönderdiği tutanağa geçti.

Sanıkların avukatı Ercan Kanar ise "Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve müvekkilimizin Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci dikkate alınarak son savunma için uzun bir süre talep ediyoruz. Ayrıca müvekkilimizin bizzat duruşmaya getirilerek son savunmasının alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Selahattin Demirtaş'ın mazeretini kabul ederek son savunmasını yapmak üzere bir dahaki duruşmaya getirilmesine karar verdi. Sanıklara son savunmalarını yapmaları için süre veren heyet, duruşmanın 7 Eylül'de Silivri'de yapılmasını da karara bağladı.

5'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, 17 Mart 2013 tarihinde Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in yaptıkları konuşmada PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ve terör örgütünü övdükleri iddiasıyla "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. 30 Nisan tarihli duruşmada mütalaasını bildiren savcı da sanıkların aynı suçtan cezalandırılmasını talep etmişti.





