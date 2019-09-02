Selahattin Demirtaş'a tahliye kararı (1)

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesi kararlaştırıldı.



Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Selahattin Demirtaş'ın oybirliği ile tahliyesine karar verildi. Karar, Demirtaş ve avukatların hazır olmadığı duruşmada verildi. Ancak Demirtaş hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğundan şimdilik tahliye olamayacak" ifadelerini kullandı.



HDP'nin Twitter hesabından ise "Önceki dönemi Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, bugün Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu dosyadan Demirtaş’ın tahliyesine karar vermiştir. Kararın gereği yerine getirilerek, Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır" açıklaması yapıldı.

ANKARA, ()