ŞEHİTLER TEPESİ'NDE YENİ YIL ÖNCESİ SON ANMA

Cem TURSUN / İstanbul,() BEŞİKTAŞ'ta bombalı saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği Şehitler Tepesi'nde 2016'nın son saatlerinde anma gerçekleştirildi.
Beşiktaş Belediyesi'nce gerçekleştirilen anmaya yüzlerce vatandaş Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı. Alana kurulan barkovizyonda şehitlerin fotoğrafları verildi. Şehitler için duaların okunduğu anmada konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şehitler Tepesi'ne bir Şehitler Anıtı dikeceklerini belirtti.
Görüntü dökümü:
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-Türk bayraklı ve meşaleli vatandaşlar
-Barkovizyonda şehitlerin fotoğraflarının gösterilmesi
-Dualar okunması
-Hazinedar'ın konuşması
-Genel ve detaylar