ŞEHİTLER İÇİN İSTANBUL'DA 100 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞUYOR

Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul /

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, terör olaylarında hayatlarını kaybeden şehitler için 'İstanbul'da 100 Bin Fidan Toprakla Buluşacak' sloganıyla ağaçlandırma projesi başlattı. Projenin ilk adımı olarak bugün Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, Beşiktaş'taki 10 Aralık Şehitler Parkı'na fidan dikti, Şehitler Tepesi'nde ise vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü'nün "Şehitlerimiz İçin 100 Bin Fidan" sloganıyla başlattığı projenin ilk adımı bugün gerçekleşti. Bölge Müdürü Zekeriya Mere'nin de aralarında bulunduğu İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, bugün Dolmabahçe'deki 10 Aralık Şehitler Parkı'na ilk fidanı dikti.

10 FİDAN DAĞITILDI

Şehitler için yapılan duaların ardından görevliler, vatandaşlara fıstıkçamı, kara servi, mavi servi, defne ve altuni taflan türlerinde 10 bin fidan dağıttı. Görevliler, patlama noktasından geçen araç sürücülerine de fidan dağıtarak, şehitler için toprakla buluşturmaları istendi.

"İSTANBUL'DA 5 NOKTADA DEVAM EDECEK"

Proje kapsamında İstanbul genelinde toplam 100 adet fidan toprakla buluşturulacak. Önümüzdeki günlerde Anadolu Yakası'nda 2, Avrupa Yakası'nda 3 olmak üzere İstanbul'da toplam 5 noktada fidan dağıtımı devam edecek.

"BİNLERCE FİDANI ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü Zekeriya Mere, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Proje hakkında bilgiler veren Mere, şunları söyledi:

"Son dönemde Beşiktaş ve Kayseri'deki terör saldırılarıyla Fırat Kalkanı'nda hayatını kaybeden şehitlerimiz var. Onlar, bu vatan bu bayrak için şehadet şerbetini içtiler. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Biz de onların adını yaşatmak adına milli seferberlik şuuru, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi adına bakanımızın himayelerinde böyle bu projeyi gerçekleştirdik. Binlerce fidanı şehitlerimiz için toprakla buluşturacağız."

Görüntü Dökümü

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-Fidanlardan görüntüler

-Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarının dua etmesi

-İlk fidanın dikilmesi

-Zekeriya Mere ile röp

-Vatandaşlara fidan dağıtımı

-Araç sürücülerine verilmesi

-Genel ve detaylar