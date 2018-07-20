Şehit uzman çavuş toprağa verildi

GİRESUN'un Doğankent ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon sırasında ormanlık alanda terörist sanılarak zırhlı araçtan kazaen açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin (24) cenazesi, memleketi Gaziantep'in Araban ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin cenazesi, Gaziantep Havalimanı'ndan alınarak Araban ilçesine bağlı Emir Haydar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehit için mahalle mezarlığında tören düzenlendi. Törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Ali Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve vatandaşlar katıldı.



Şehidin ayakta durmakta zorluk çeken babası Hüseyin Öncebe'yi törene katılan Bakan Gül teselli etti. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehitin cenazesinin getirilmesi

- Cenaze törenine katılanlar

- Bakan Gül'ün şehitin babası Hüseyin Öncebe'yi teselli etmesi

- Cenaze namazının kılınması

- Dua edilmesi

- Cenazenini mazarlığa götürülmesi

- Törene katılan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Eyyüp BURUN GAZİANTEP -