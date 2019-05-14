ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ DEMİRCİ'Yİ 10 BİN KİŞİ UĞURLADI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci (25), memleketi Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde tekbir ve dualarla toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sırasında yaralanıp kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin naaşı Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan alınarak karayoluyla memleketi Ordu'nun Çatalpınar ilçesine getirildi. Çatalpınar ilçesinde futbol sahasında düzenlenen cenaze töreninde şehit Volkan Demirci'nin 10 ay önce evlendiği eşi Nurdan Demirci, annesi Hacer, babası Ümran Demirci, taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Cenazeye, Ordu Valisi Seddar Yavuz, İçişleri Bakan Yardımcısı Eyüp Sabri Erdil, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, asker, polis ve çok sayıda kişi katılıdı.

'BENİ BIRAKMA NE OLUR

Şehit eşinin tabutuna sarılarak ağıtlar yakan Nurdan Demirci, "Beni bırakma nolur, senden kopamam, seni böylemi karşılayacaktım, senden nasıl kopacağım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin naaşı cenaze aracına taşınırken kucağında küçük oğlu Ahmet (12) ile arkasından yürüyen baba Ümran Demirci, "Gel oğlum ağbini uğurla, gel yavrum sen kaldın bana, kuzum koçum" diyerek ağıt yaktı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla öğle namazına müteakip kılınan cenaze namızının ardından Volkan Demirci'nin naaşı Gündoğdu Mahallesi kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Bu arada şehit Volkan Demirci'nin sosyal medya hesabından daha önce paylaştığı, "Vatan uzaktan bakıp benim diyenlerin değil yâr koynuna baş koymadan şehit olanlarındır J.Ö.H." notu da görenleri duygulandırdı.

Görüntü Dökümü

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-Şehit cenazesinden görüntü

-Cenaze namazı kılınırken görüntü

-Şehidin anne, baba ve eşinden görüntü

-Şehidin eşinin tabuta sarılıp ağlarken görüntüsü

-Diğer detaylar

Haber: Nedim KOVAN Kamera: Emre KOLTUK-ORDU-