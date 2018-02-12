ŞEHİT SAVCI SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul /

İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin soruşturmada, eylemin talimatını yurtdışından getirdiği belirtilen ve polisle girdiği çatışmada öldürülen Berna Yılmaz'ın yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağladığı iddia edilen Mithat Ö. tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şehit savcıya düzenlenen eylemin talimatını yurtdışından getiren ve başka bir olayda polisle girdiği çatışmada yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağlayan ve muhasebeciliğini yaptığı öldürülen Berna Yılmaz'ı şirkette çalışmış gibi gösterdiği belirtilen Mithat Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mithat Ö., savcılık sorgusunun ardından “Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.



TALİMATI GETİREN BERNA YILMAZ'I SİGORTALI ÇALIŞAN OLARAK GÖSTERDİ

Savcılığın sevk yazısında Mithat Ö.'nün, 31 Ocak 2015 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yapan, 14 Mart 2015 tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan yurda giren ve yurtdışında iken örgütün Parti Okulu Yapılanması'nda örgüt yöneticilerinden aldığı ve ağzında getirdiği SD Kart içerisinde yazılı Cumhuriyet Savcısı'nın öldürülmesi eylem talimatını örgütün yapılanmalarından Halkın Hukuk Bürosu vasıtasıyla eylemlecilere ileten Berna Yılmaz'ı, muhasebeciliğini yaptığı Tuzla'da bulunan şirkette çalışmış gibi sigortalı olarak gösterdiği kaydedildi.

SAVCININ ŞEHİT EDİLDİĞİ TARİHTE İŞ ÇIKIŞI VERİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sevk yazısında, Berna Yılmaz'ın işe giriş tarihinin 16 Ekim 2014, çıkış tarihinin ise Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği eylemin tarihi olan 31 Mart 2015 olduğu belirtildi. Yazıda bu tarihin dikkat çekici olduğu vurgulandı. Sevk yazısında ayrıca Tunceli kırsalında öldürülen örgüt mensuplarından Kenan Günyel ile bomba eğitimi almak için yurtdışına çıkış yapmak üzereyken yakalanan E.A.'nın da aynı şirketin çalışanı olarak gösterildiği kaydedildi.

VİZE ALMALARINI SAĞLAMAK İÇİN…

Sevk yazısında Mithat Ö.'nün muhtelif tarihlerde kendisinin de iltisaklı olduğu örgüt mensuplarının örgütsel amaçlarla yurtdışına çıkmaları için muhasebecilik işini kullanarak sigortalı gibi göstermek suretiyle vize almalarını sağlayarak üzerine atılı 'Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme' suçunu işlediği ifade edildi.

