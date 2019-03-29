ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ MEZARI BAŞINDA ANILDI

Ümit UZUN-Onur MERİÇ, İSTANBUL, ()

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 4’üncü yıl dönümünde Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anmaya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, annesi Saadet Kiraz ile eşi Yasemin Kiraz ve çocukları, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın yanı sıra adliyelerde görevli hakim ve savcılar katıldı. Anma töreni, okunan duaların ardından son buldu. Törenin ardından İstanbul Valisi Yerlikaya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, şehit Kiraz'ın babası ve çocuklarıyla bir süre sohbet ederken, anmaya katılanlara lokum ve çikolata ikram edildi.

Görüntü dökümü:

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-Mezar başında anma

-Dua okunması

-Genel ve detay görüntüler

