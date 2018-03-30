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ŞEHİT SAVCI KİRAZ MEZARI BAŞINDA ANILDI

  Haber: Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - Kamera: Güven USTA / İstanbul İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.  Anmaya...

ŞEHİT SAVCI KİRAZ MEZARI BAŞINDA ANILDI

 

Haber: Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - Kamera: Güven USTA / İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 3'üncü yıl dönümünde Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. 
Anmaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, annesi Saadet Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yanı sıra adliyelerde görevli hakim ve savcılar katıldı. Anma sırasında polis, Eyüp Sultan Mezarlığı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Anma töreni okunan duaların ardından son buldu. Törenin ardından Bakan Gül, Kiraz'in annesi ve babası ile bir süre sohbet ederken, anmaya gelenlere lokum ikram edildi.  

Görüntü Dökümü:
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- Mezarlıktan görüntüler
- Anmadan görüntüler
- Bakan Gül'ün görüntüsü
- Fidan'ın görüntüsü
- Anne Kiraz'ın görüntüsü
- Baba Kiraz'ın görüntüsü
- Dua okunmasından görüntüler
- Güvenlik önlemlerinin görüntüsü
- Detaylar
 

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