Şehit polis eşini, son görevindeki kıyafetiyle uğurladı

Ankara'da trafik kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün, otomobille çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mevlüt Metin (55) için Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene eşinin son giydiği görev kıyafetiyle katılarak gözyaşı döken Sebahat Metin'i, yine trafik polisi üniforması giyen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya teskin etmeye çalıştı.



Dün meydana gelen olayda sürücüsünün ismi açıklanmayan otomobil, Esenboğa yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpıp, yaraladıktan 2 kilometre sonra trafik kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymadı. Sürücünün, otomobille çarptığı Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin, şehit oldu.



TRAFİK POLİSİ ÜNİFORMASI GİYDİLER



Emekliliğine 1 hafta kala şehit olan 3 çocuk babası şehit polis Mevlüt Metin için Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, şehidin annesi Zeliha, eşi Sebahat, kızları İlknur ve Birsen, Tunceli'de Jandarma Komando Uzman Çavuş olarak görev yapan oğlu İlker ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda meslektaşı trafik polisi kıyafetiyle katıldı.



EŞİNİ, GÖREV KIYAFETİYLE UĞURLADI



Törene, eşinin şehit olurken üzerinde bulunan görev kıyafetiyle katılan Sebahat Metin, gözyaşlarına boğuldu. Eşinin fotoğrafını öperek gözyaşı döken şehit eşini, yine trafik polisi üniforması giyen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya teskin etmeye çalıştı. Sebahat Metin ve yakınları, taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu.



'TEŞKİLATIMIZ ŞEHİDİMİZİN AİLESİNİN YANINDA OLACAK'



Saygı duruşunda bulunulan törende konuşan Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, şehit polis Mevlüt Metin'in, 1988 yılından itibaren çeşitli illerde birçok başarılı işe imza attığını, devleti ve milleti uğruna gece gündüz fedakarca mesai harcadığını söyledi. Yılmaz, "Böyle fedakar ve cefakar evlat yetiştirdikleri için şehidimizin ailesine şahsım ve teşkilatımız adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Mevlüt kardeşim, gözün arkada kalmasın. Bugüne kadar en yukarıda taşıdığın bu bayrağı senden sonra bu nöbeti devralıp taşıyacak yüzlerce Mevlüt’ümüz vardır. Teşkilatımız her zaman şehidimizin ailesinin yanında olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.



Törenin ardından şehit polis Mevlüt Metin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya uğurlandı. Şehit polis, öğlen Çankırı Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyünde toprağa verilecek.



Görüntü dökümü:

- İçişleri Bakanı Soylu'nun aile üyelerine sarılması

- Şehidin ailesi ve yakınlarından görüntü

- Şehidin eşinin ağlaması

- Şehidin eşinin tabuta sarılması

- Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz konuşması

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA-