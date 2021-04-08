banner314

banner325

Son Dakika

Şehit pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

NF-5 tipi uçağın düştüğü kazada şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in cenazesi, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a uğurlandı. Şehit Yüzbaşı Trabzon'da göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 

GÜNDEM 08.04.2021, 14:12 08.04.2021, 18:49 Murat Aydın
59
Şehit pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü kazada şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in (34) cenazesi, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a uğurlandı. Şehit Yüzbaşı Trabzon'da göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 134'üncü Filo Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağı, eğitim uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra Aslım çöplük alanına düştü. Kazada, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu.

Şehit Gençcelep'in uçağın organize sanayi bölgesindeki iş yerlerine düşmesini önlemek için boş araziye manevra yaptığı üzerinde durulduğu belirtildi.

ŞEHİT EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şehit Pilot Yüzbaşı Gençcelep için bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, mesai arkadaşları, eşi Nurcan, çocukları Kayra (8) ve Kaan (3), annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep katıldı. Nurcan Gençcelep, eşinin cenazesi askerler tarafından omuzlara alındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı, ''Bizi nasıl bırakıp gidiyorsun'' dedi.

Bu sırada oğlu Kayra Gençcelep de babasının tabutunu bakıp ağladı. Olan bitenden Kaan ise bir eliyle kendisine verilen simidi yerken, diğer eliyle de ağabeyinin elinden tuttu. Şehit Gençcelep'in cenazesi, ailesinin de bulunduğu askeri uçakla memleketi Trabzon'a gönderildi. Şehit Gençalp, Trabzonda düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

2003 YILINDA HAVA HARP OKULUNA GİRDİ

2003 yılında Hava Harp Okulu'na giren Gençcelep, 2007 yılında teğmen rütbesiyle İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı. Farklı üs komutanlıklarında görev yapan şehit Gençcelep, en son yine 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na atandı. Burada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'nda yaklaşık 100 saat uçuş yaptı. 

#şehit #pilot #yüzbaşı #TürkYıldızları #NF5
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 11 Nisan 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 31 67
2. Fenerbahçe 32 63
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Gaziantep FK 31 50
6. Alanyaspor 32 49
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 32 35
16. Malatyaspor 31 33
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 32 28
21. Denizlispor 31 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 29 60
2. Samsunspor 29 57
3. Adana Demirspor 29 55
4. Altay 29 53
5. Altınordu 29 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 29 49
8. Ümraniye 29 41
9. Tuzlaspor 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Balıkesirspor 29 32
14. Adanaspor 28 31
15. Menemenspor 29 30
16. Akhisar Bld.Spor 29 25
17. Ankaraspor 28 19
18. Eskişehirspor 29 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 30 60
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 30 49
8. Everton 29 47
9. Leeds United 31 45
10. Aston Villa 30 44
11. Arsenal 30 42
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 30 36
15. Burnley 31 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 30 21
20. Sheffield United 30 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 66
2. Atletico Madrid 29 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 29 58
5. Real Sociedad 29 46
6. Real Betis 29 46
7. Villarreal 30 46
8. Levante 30 38
9. Celta de Vigo 29 37
10. Athletic Bilbao 30 37
11. Granada 29 36
12. Cádiz 30 35
13. Osasuna 30 34
14. Valencia 29 33
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 29 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir