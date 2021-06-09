Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı'nın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4'üncü yılında unutulmadı. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın vefatının 4'üncü yılında memleketi Çorum'da anılıyor. Sosyal medya kullanıcıları da "henüz 22" etiketiyle Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ölüm yıldönümünü hatırlatıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmıştı. Genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın vefatının 4'üncü yılında memleketi Çorum'da anılıyor.

Çorum Belediyesince inşa edilen Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi törenle hizmete açılacak. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, şehit öğretmenin ismini Gülabibey Mahallesi'ne inşa edilen kültür merkezinde yaşatacaklarını bildirdi.



Çorumluların şehidin hatırasına sahip çıktığını belirten Aşgın, "Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017'de şehit oldu. Biz de 9 Haziran 2021'de kültür merkezimizin açılışını yapıyoruz. Kültür merkezimizin ismini Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi olarak belirledik. Şehit öğretmenimizin ismini Çorum'da ilelebet yaşatacağız." ifadesini kullandı.

Osmancık'ın en büyük parkına ismi verildi

Çorum'un Osmancık ilçesindeki en büyük parka da şehit öğretmenin ismi verildi.



Osmancık Belediyesi, Koyunbaba Mahallesi'ne inşa edilen 4 bin 600 metrekarelik parkın ismini "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Parkı" olarak belirledi.



Yalçın'ın, başarıyla sürdürdüğü öğretmenlik mesleğinde çocukların sevgisini kazandığını vurgulayan Gelgör, "Biz de Aybüke öğretmenimiz adına çocuklara güzel bir park yaptık. Osmancık'ın en büyük mahallesi olan Koyunbaba Mahallesi'nde adına şanına yakışır, şehidimizin ismini ilelebet yaşatacak en güzel, en büyük parkı inşa ettik. Vefatının 4'üncü yılında şehit öğretmenimizi rahmetle yad ediyoruz. Vatanımız ve milletimizin başı sağ olsun." dedi.



Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmıştı. Genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.