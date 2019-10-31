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Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü 

  Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) cenazesi baba ocağına getirildi. Teğmen Ablak'ın yakınları Türk bayrağına...

GÜNDEM 29.10.2019, 15:39
Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü 

 

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) cenazesi baba ocağına getirildi. Teğmen Ablak'ın yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak ağıt yakarken, baba Orhan Ablak oğluyla tabutunu öperek vedalaştı.
Kuzey Irak'ta Pençe-3 Harekatı kapsamında görev yapan ve 7 ay önce evlenen Piyade Teğmen Kamuran Ablak, dün arama tarama görevi sırasında rahatsızlandı. Helikopter ile Şırnak'a getirilen Ablak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehit teğmenin naaşı uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na buradan da helallik alınması için Gölcük Çiftlik Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Aile son kez oğullarının yüzünü görmek isteyince şehit teğmenin naaşı, binaya alındı.  Daha sonra da evin önünde helallik alındı.
TABUTA SARILIP AĞIT YAKTILAR
Baba Orhan Ablak, oğlunu, evlerinin önünden son kez tabutunu öperek, gözyaşları arasında yolcu etti. Anne Elif Ablak ve acılı eş Esma Ablak da gözyaşlarına boğuldu. Tabuta sarılan aile ve yakınları, ağıtlar yaktı. Şehit teğmenin naaşı ikindi vakti kılınacak cenaze namazı için Hicret Camii'ne getirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), ()- 

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