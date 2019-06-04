Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Merkel: AB ve ABD aralarındaki problemi bir an önce çözmeli
Merkel: AB ve ABD aralarındaki...
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Yücel, memleketi Adana'da toprağa verildi

  Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) cenazesi memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, Tunceli'nin...

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Yücel, memleketi Adana'da toprağa verildi

 

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in (28) cenazesi memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Şehit Yücel'in cenazesi Elazığ'da yapılan törenin ardından hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenilen Eren Yücel'in cenazesi Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan baba evine götürülüp helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.
Mezarlıkta düzenlenen törene AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri yetkililer, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Cabbar ile kardeşi Emre Yücel törende güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Sevtap, kız kardeşi Ebru Yücel ile akrabaları uzun süre gözyaşı döktü. Ömer Çelik, aileye başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in naaşı toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
-----------
- Şehit cenazesinin mezarlığa gelişi
- Şehit yakınlarının cenaze namazanın olacağı yere gelmesi
- Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in gelişi
- Şehit yakınlarının gözyaşı dökmesi
- Şehidin cenaze namazının kılınması
- Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in Cumhurbaşkanıı Erdoğan'ın taziye mesajını dile getirmesi
- Şehit cenazesinin defin için götürülmesi

SÜRE: 03'16"    BOYUT:  362 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, ()

======================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328