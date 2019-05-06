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Şehit cenazesinde gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Ankara'da Şehit Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in dünkü cenazesinde şüpheli olarak gözaltına alınan 34 kişiden 4'ü polisteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 30'u adliyeye sevk edildi. Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez...

Şehit cenazesinde gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Ankara'da Şehit Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in dünkü cenazesinde şüpheli olarak gözaltına alınan 34 kişiden 4'ü polisteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 30'u adliyeye sevk edildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in(35) Ankara'daki cenazesine katılmak için dün Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne gelen ve şüpheli olduğu değerlendirilen 34 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Provokatif eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüpheliler, Yaşamkent Polis Merkezi'nde ifadeleri alındıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerden 22'sinin daha önceden suç kaydı olduğu belirlenirken, 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 30 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliyeye önünde bekleyen yakınları, ceketlerini havaya kaldırarak, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.


Görüntü Dökümü:
-Şüphelilerin adliyeye gelişi
-Şüpheli yakınlarının tepkisi
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA, ()

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