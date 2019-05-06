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Şehit cenazesinde gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi (2)

  SERBEST KALDILAR Ankara'da şehit Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenazesinde şüpheli olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 30 kişi, savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları istemiyle nöbetçi...

Şehit cenazesinde gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi (2)

 

SERBEST KALDILAR
Ankara'da şehit Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenazesinde şüpheli olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 30 kişi, savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelilerin tamamı, haftada 1 gün karakolda imza verme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin, ifadelerinde, cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu  karşılamak için gittiklerini söyledikleri belirtildi. Protokol alanına girmek isterken, polise kimlik göstermedikleri gerekçesiyle nöbetçi savcının talimatıyla 'görevli memura mukavemet' suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 22'sinin suç kaydı olduğu; ancak aralarında aranan kişi bulunmadığı öğrenildi.

ANKARA () 

 

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