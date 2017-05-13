ŞEHİT ASTSUBAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul
Şırnak Bestler Dereler'de dün yaşanan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın son yolculuğuna uğurlanıyor. 23 yaşında şehit olan Işık için Hadımköy Merkez Cami'nde ikindi namazının ardından tören düzenleniyor. Cenaze töreninde şehidin babasının Cengiz Işık gözyaşlarına boğulurken, annesi Hatice Işık ambulansla camiye getirildi.
Görüntü Dökümü:
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- Camiden görüntüler
- Cenazenin görüntüsü
- Baba Işık'ın görüntüsü
- Anne Işık'ın ambulanstan indirilmesi
- Detaylar