Şehit astsubay Cengiz Tokur, Ankara'da toprağa verildi 

Hakkari'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur'un (27) cenazesi, vasiyeti üzerine 2016 yılında şehit olan silah arkadaşının mezarının yanında toprağa verildi. Şehidi, 1 ay önce evlendiği eşi Halime ve annesi Züleyha Tokur, asker selamı ile uğurladı.



Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonu sırasında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur için, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.



1 AYLIK EŞİ, TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Törende, şehidin 1 aylık eşi Halime, annesi Züleyha, babası Mehmet Tokur ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti. MHP Lideri Bahçeli, Bakanlar Soylu ve Akar ile diğer protokol üyeleri, şehit yakınlarına taziyede bulundu. Bakan Soylu, sandalyede oturan şehit annesinin yanına çökerek, başsağlığı dileğinde bulundu.



EŞİ VE ANNESİ, ASKER SELAMI İLE UĞURLADI

Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına götürüldü. Şehidin annesi Züleyha Tokur, top arabasının arkasında yürürken asker selamı verdi. Top arabasıyla caminin bahçesinden çıkarılan cenaze, daha sonra cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin eşi Halime de anne Züleyha Tokur ile birlikte selam durdu.



SİLAH ARKADAŞININ YANINA DEFNEDİLDİ

Şehidin cenazesi, vasiyeti üzerine, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör operasyonları sırasında yaralanan ve 17 Şubat 2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede şehit düşen silah arkadaşı Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in Etimesgut'taki Elvankent Mezarlığı'nda bulunan kabrinin yanına defnedildi. Şehit Cengiz Tokur'un, eşi Halime Tokur ile geçen ay evlendiği belirtildi.



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Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER-Harun ÖZALP/ANKARA, ()