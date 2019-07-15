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Şehit Altuntaş’ı 8 bin kişi uğurladı

  Hakkari’de, 7 gün önce PKK’lı teröristlerce askeri araca düzenlenen, 2 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanarak tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş (24), Ordu’nun Aybastı ilçesinde...

Şehit Altuntaş’ı 8 bin kişi uğurladı

 

Hakkari’de, 7 gün önce PKK’lı teröristlerce askeri araca düzenlenen, 2 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanarak tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş (24), Ordu’nun Aybastı ilçesinde yaklaşık 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenen törenle toprağa verildi. 
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş’ın naaşı Ordu’nun Aybastı ilçesine getirildi. Burada İmam Hatip Lisesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, şehidin babası Kenan,annesi Sayma Altuntaş ile kardeşleri, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde acılı baba Kenan ile anne Sayma, uzman çavuş olan kardeşi Sami Altuntaş  taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Altuntaş’ın naaşı ilçeye bağlı Uzundere mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
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-Şehit naaşının taşınması
-Şehidin babası ve ailesinden görüntü
-Cenaze namazının kılınmasından görüntü
-Cenazeden detay görüntü
-Diğer detaylar

Süre: 5:12 DK Boyut: 774 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Yavuz ŞEN-ORDU-

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