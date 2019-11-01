ŞEHİRLERARASI HIRSIZLAR OTOGARDA YAKALANDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL() BİR çok ilde hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi otogarda yakalandı.

Fatih Şehremini Mahallesi'nde 28 Eylül'de iki kişi sabaha karşı girdikleri binada kilitli olmadığını belirledikleri kapıyı, araya kart sokarak açtıktan sonra evde hırsızlık yaptı. Şüphelilerin cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ihbar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, eşkal ve kimlikleri tespit edilen Human U. (18) ve Özgür C. (18) yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler 12 Ekim'de Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi otogarında yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında geçtiğimiz aylarda Diyarbakır' da mağdur M.G'ye ait evden çalındığı tespit edilen dizüstü bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi. Polis, yaptığı incelemede şüphelilerin hırsızlık için yalnızca İstanbul'da değil, farklı illerde de gerçekleştirdiği tespit etti.

Human U. ve Özgür C.' nin 15'er suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin girdikleri evlerden cep telefonu, dizüstü bilgisayar çaldıkları öğrenildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLARIN KAÇIŞ ANI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Öte yandan iki hırsızın 28 Eylül tarihinde Fatih'te hırsızlık için girdiği evden kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin olay sonrası uzaklaşma anı

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin şube çıkışı



