SEFAKÖY'DE YANGIN: 1 ÖLÜ 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Küçükçekmece Sefaköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. İçeride mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Gecekondudan görüntü
-İtfaiye ve polis ekipleri
-Detaylar
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Küçükçekmece Sefaköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. İçeride mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti. Görüntü Dökümü: -Olay yeri -Gecekondudan görüntü -İtfaiye ve polis ekipleri -Detaylar
20 Nisan 2018 Cuma 12:09
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Küçükçekmece Sefaköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. İçeride mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Gecekondudan görüntü
-İtfaiye ve polis ekipleri
-Detaylar
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