SEFAKÖY'DE BİR ARAÇ METOBÜS DURAĞINA DALDI; YARALILAR VAR (1)

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL
Sefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler
Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL Sefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görüntü Dökümü: ------------ Olay yerinden görüntüler
21 Temmuz 2019 Pazar 23:51
Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL
Sefaköy'de bir araç metrobüs durağına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler