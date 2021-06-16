Sedat Peker yine Soylu'yu hedef aldı: İş Bankasına 3 kişi daha yerleştirdi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koruma müdürünü İş Bankası'na atandığına ilişkin iddiasının ardından yeni paylaşımlarda bulundu.

Peker, şu ifadeleri kullandı:

"1- (Süleyman Soylu), benim adamım diye tanımadığım 25 tane adamı almışsın. Sen vallahi delisin. Böyle devam edersen doktorun olarak sana antidepresan yazacağım. Hiç Allah’tan korkmuyor musun?

Benim umurumda değil ama o insanlara günah değil mi? Lan hiçbirini tanımıyorum.

2- (Süleyman Soylu), alınan adamların 23 tanesi serbest kalmış, ikisi tutuklanmış. Haksız yere gözaltına aldırdığın bu insanların aileleri beddua ediyor ve o beddualar direk Yüce Allah’a ulaşıyor. Yenileceksiniz, çünkü yaptıklarınız artık Gayretullah’a dokundu.

3- (Süleyman Soylu), İş Bankası’na soktuğun tek eleman koruma müdürün Ekrem değil. Diğer üç kişiyi de biliyorum. Ama etlerini parça parça koparacağım. Seni rezil rüsva edeceğim. Seni mahvedeceğim. Göreceksin. Seni önce deli edeceğim, sonra terapiyle düzelteceğim.

4- Bazı arkadaşlar Şununla anlaştın yazmıyorsun, bununla anlaştın yazmıyorsun diye saçmalıyorlar. Kurtuluş Savaşı’nda bile bu kadar çok düşmanla sava yapılmadı. Bekleyin, hepsini deli edeceğim. Sözüm söz."