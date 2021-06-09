Sedat Peker'in Stüdyosu ifşa oldu! Peker yakalandı mı?

Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in Türkiye gündemini değiştiren videolarını çekip yayınladığı DUBAİ'deki otel ifşa oldu. Peker bunun üzerine otelden ayrılarak kendisine yeni yer arayışına girdi. Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Youtube videoları gecikebilir' deyip takipçilerini bilgilendirdi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı videolarla ülke gündemini meşgul etmeye devam ederken, çok çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Peker'in Dubai'de kaldığı otelin görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı. Kaldığı yer deşifre olunca panikleyen Peker, ailesiyle birlikte oteli terketme kararı aldı. Peker, Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

"Uzun bir yolculuk yapacağım"

1- Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malum, aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altından kalkmasını biliriz.

2- Bu sebeple perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir (net olarak bilmiyorum), ancak söz namus ölmez sağ kalırsak mutlaka yayınlayacağım.

3- Ancak Twitterim açık olacak. Ani gelişmelere buradan katılacağım.