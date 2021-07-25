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Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker'in pasaportu iptal edildi
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, dikkat çekici bir açıklamada bulundu.
GÜNDEM 25.07.2021, 06:57 Murat Aydın
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, dikkat çekici bir açıklamada bulundu.
Celal Han Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pasaportunun iptal edildiğini duyurdu.
Celal Han Peker, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yurt dışında babasıyla vakit geçiren bir insanın pasaportu neden silinir. AKP hükümeti?"
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