Sedat Peker'in 8. videosu: SADAT, El Nusra'ya silah gönderdi

Organize suç örgütü lideri olarak aranan Sedat Peker 8. videosunu yayınladı. Peker, Suriye’deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR'larla gönderdiği askeri teçhizat ve silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peker bu işlemin TSK’den “irticai faaliyetler” nedeniyle atılan askerlerin öncülüğüne kurulan SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından organize edildiğini söyledi. Giden silahların El Nusra’ya gittiğini söyleyen Peker, “Benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. SADAT’çılar yolladı” dedi.

YouTube'dan yayınladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan suç örgütü lideri Sedat Peker 8’inci videosunu yayımladı. Peker yine önce yoklamayla başladı. İşte ayrıntılar...

"Süslü Süleyman'a tek ayak üstünde durma cezası vereceğim. Çünkü çok ayıp şeyler söylemeye başladı.

Çakma solculara, gazetecilere selam... Süleyman iç çamaşırından sonra çocuk pornosunu örnek vererek konuşmaya başladı. Tedavi görmesi lazım. Süleyman bana artık doktorum diyeceksin. Biz senle artık ahiretlik olduk. Seni cehenneme koysunlar. Diyeceğim beni yanına koyun. Bizim artık ayrılmamız mümkün değil.

40 yaşından küçük kardeşlerim sizin sorununuz var. TV'de gördüklerinize inanıyorsunuz. İnanmayın dedim. Bana da inanıyorsunuz. Olaylara şüpheyle bakın. Doğruyu yakalamış olursunuz. Ben sizinle akit yaptım. Söz namus...

Çakma solcular, gazeteciler geçmişte bana küfür yazdınız. 'Ben muhalifleri bayrak direğine asacağım oluk oluk kanlarını akıtacağım' demedim. FETÖ'cüler dedim. Aynı yalanı defalarca tekrarlarsanız inandırırsınız.