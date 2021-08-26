Sedat Peker'den yine iddialı bir açıklama



Sedat Peker, Kartacalı Hannibal'ın sözlerini paylaşarak, "Bu sözlerin haricindeki herhangi bir şıkkı kabul etmek benim yaratılışıma asla uygun değildir" dedi.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve yayınladığı videolarla birçok skandalı ortaya çıkaran Sedat Peker'den yeni bir paylaşım geldi.

Bir süredir video yayınlamayan Peker, Kartacalı Hannibal'ın “Ya bir yol bulacağız, eğer ki bir yol bulamazsak yeni bir yol açacağız.” sözlerini paylaşarak asla pes etmeyeceğini dile getirdi.

İşte o paylaşım: