Sedat Peker'den yeni isimler...

Sedat Peker, Cihan Ekşioğlu ile ilgili FETÖ borsası iddiasında yer alan iki isimden özür diledi.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, daha önceki açıklamalarında Savcı ve Murat Gür İbrahimoğlu ile ilgili iddialarda bulunmuştu. Peker, “Dosyaya bakan İstanbul adliyesindeki terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan ile görüşüp dosyayı kapattınız, sözde itirafçı yaptınız. Ben inanmak istemesem de bu karar karşılığında savcıya 3 milyon dolar verdiğinizi öğrendim. Ayrıca da terör savcısının yeğeni Murat Gür İbrahimoğlu'na Sultangazi Cebeci taş ocakları bölgesinden 1,5 milyar TL bütçeli döküm işi verdirdiniz” ifadesini kullanmıştı.

Bugün iki isimden özür dileyen Peker, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

"Kıymetli dostlarım, Cihan Ekşioğlu ile beraber FETÖ borsası oluşturduğunu söylediğim FETÖ’nün prenslerinden Burak Başlılar’ın menfaat karşılığında hakkında takipsizlik kararını verdiğini söylediğim ... isimli sayın savcının adını, okuduğum dosyaların çokluğundan dolayı yanlış yazmışım. Gazi savcımızdan özür diler, hakkını helal etmesini isterim. Ayrıca kendisinin yakını olduğunu belirttiğim Murat Gür İbrahimoğlu isimli kişiden de dosyayı karıştırıp yanlışlıkla ismini yazdığım için özür diler, helallik isterim.

FETÖ’nün prensi olarak geçen Burak Başlılar’a 2015 senesindeki FETÖ soruşturması ile menfaat karşılığında takipsizlik kararı verdiği iddia edilen savcının ismi H. Ö.’dür. Yine Burak Başlılar’la ilgili ikinci bir FETÖ soruşturması daha yapılmıştır.