Sedat Peker'den Provakasyon uyarısı!

Sedat Peker'den 'Altındağ' uyarısı: Çok daha büyük provokasyonlar yapacaklar



Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli göçmenlere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin uyarılarda bulundu. Peker, "Daha önce de söylediğim gibi, halkı tahrik etmek için çok daha büyük provokasyonlar yapacaklar" diye yazdı.

Peker'in Twitter'dan flood olarak yaptığı açıklamalar yazıldığı şekilde alınmıştır.

"Kimsenin ekmeğine yağ sürmemeliyiz kardeşlerim. Akıllı olan, düşmanının planına safça davranarak asla hizmet etmez'' diyen Peker'in paylaşımları şöyle:

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"Kıymetli dostlarım, Ankara ilimizin Altındağ ilçesinde mültecilerin saldırısına uğrayan genç kardeşimiz Emirhan Yalçın’ın hayatını kaybetmesi (Yüce ALLAH rahmet etsin) ve bir arkadaşının da yaralanması üzerine, çevre sakinlerinin tepki göstermesi üzerine olayların çığrından…"

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"… çıktığını gördük. Bence Emirhan Yalçın kardeşimiz şehittir çünkü devletin malını, mahallenin namusunu korumak için ölmüştür. Hiç şaka yapmıyorum, kendisi sivil şehit kabul edilmelidir. Fakat olaydan sonra toplanan halkın içinden bazılarının yağmaya kalkışması gibi olaylar…"

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"…asla kabul edilecek bir şey değildir. Suriyeli göçmenler ülkemize ilk gelmeye başladıkları zamanlarda bir yazı kaleme almıştım. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sermayesi olan iş adamları, sanatkarların ülkemizde kalmasına izin verilmeli, geri kalan genç nüfus da ülkesini…"

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"…korumak için savaşmak üzere ülkelerine gönderilmelidir demiştim. Hem sağ kesimden hem de sol kesimden çok fazla eleştiri almıştım. Benim faşist olduğumu, ırkçı olduğumu söylemişlerdi. Netice ortada. Hem sağcılar, hem solcular yanıldılar, akılcı olanlar kazandılar."

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"4 sene evvel yapılan açıklamalarda 40 milyar dolar Suriyeli göçmenler için harcadığımızı söyleyip gurur duyuyorduk ancak son 4 senedir rakam hiç yenilenmedi. En iyi ihtimalle 70 milyar dolar paramız bu uğurda yok oldu."

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"Daha önce de söylediğim gibi, halkı tahrik etmek için çok daha büyük provokasyonlar yapacaklar. Bize düşen, mülteciler tarafından haksızlığa uğrayan kızlarımızı, gençlerimizi meşru müdafaa hakkımızı kullanarak korumaktır."

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"Ancak yağma tarzı ya da toplumsal olaylardan da mutlaka kaçınmaktır. Kimsenin ekmeğine yağ sürmemeliyiz kardeşlerim. Akıllı olan, düşmanının planına safça davranarak asla hizmet etmez"