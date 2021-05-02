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Sedat PEKER'den Mehmet AĞAR'a tehdit gibi sözler: İntikamımı Alacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisi ve adamlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası ilk kez konuştu. Sedat Peker, Mehmet Ağar'a şok suçlamalar yöneltirken, operasyonun arkasında Mehmet Ağar ve Pelikancılar grubunun olduğunu söyledi.

GÜNDEM 02.05.2021, 18:08 02.05.2021, 18:18 Murat Aydın
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Sedat PEKER'den Mehmet AĞAR'a tehdit gibi sözler: İntikamımı Alacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonun ardından ilk kez konuştu. YouTube hesabı üzerinden yayımladığı bir video ile sessizliğini bozan Peker, kendisine düzenlenen operasyonun arkasında Mehmet Ağar ve Pelikancılar grubunun olduğunu söyledi. Peker, "Ben kızımın bir damla gözyaşına dünyayı yakarım. Bu dünyayı vallahi yakacağım billahi yakacağım" ifadelerini kullandı.

"Bana yapılan operasyon, derin devletimizin başı olarak bilinen Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak adlandırılan, şuan hiçbir aktiviteleri olmadığı söylenen grup tarafından koordine edilmiştir" diyen Sedat Peker, "Yazıişleri müdürlerini kardeşim gibi, onların da beni ağabey gibi sevdiği basın organlarında bile suçörgütü diye yazdırabilecek güç ancak, basındaki Pelikancıların oluşturmuş olduğu gruba ait" ifadelerini kullandı.

"KAFAMA TAKILAN ŞU..."
"Benim kafama takılan sorulardan en önemlisi şu; Mehmet Ağar, yılların kurdu. Hiçbir işinde iz bırakmaz, bu kadar iz... Onun yönettiği, onun yönlendirdiği her şeyiyle o kadar açık ki! Bunu neden yaptı, bunu neden bu kada açık etti? Bunun da illaki vardır bir sebebi" diye konuşan Peker, "Taşeronluğunu yapmış olduğu bu organizasyonla, ona bu taşeronluğu verenleri belki mutlu etmiştir" dedi.

EVİNE YIPALIN BASKINA TEPKİ: BU NASIL BİR GÜÇ ZEHİRLENMESİ?

"Ben de oy verdim, bir çok desteklerde bulundum" dediği AKP hükümetini de hedefe alan Sedat Peker; evine düzenlenen operasyon sırasında eşi ve çocuklarına yönelik gösterilen tutumu eleştirdi, düzenlenen gizli toplantılarda kendisi için "Onu yok edeceksiniz" denildiğini öne sürüp, "Bu nasıl bir güç zehirlenmesi" diye sordu.

OPERASYON YAPAN EKİPLERE ERDOĞANIN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın bir sözünü hatırlatan Sedat Peker, "Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Sabahın 05.00inde insanların evine gidilip böyle şeyler yapılmayacak demişti" ifadelerini kullandı, Erdoğanın bu sözüyle dalga geçilirmişçesine 50 polisle evinin basıldığını söyledi. Bu durumu "Mehmet Ağar polisliği" olarak niteleyen Peker, "Derin devletimizin başı... Geldik 2020ye, insanları çocuklarıyla, kadınlarıyla korkutacak" diye konuştu.

ESKİ BAKAN MEHMET AĞARA ŞOK SUÇLAMA

Sedat Peker, videonun devamında, "dünyanın en değerli adamlarından biri" diye anlattığı, FETÖ iddiasıyla tutuklanıp, tahliye edilen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Azeri iş insanı Mübariz Mansimov hakkında iddialara yer verdi. 

Mehmet Ağara seslenen Peker, "Sen hiçbir şeyken, tüm itibarın bitmişken, seni yanına aldı. İtibar verdi. Para verdi. Ve sen, gidip bazılarıyla anlaşıp, FETÖcü diye adamı içeri attırdın. Mübariz; FETÖcülük. Ya buna deliler bile inanmaz ama yapıldı bu ülkede" diye konuştu. 

Peker şöyle devam etti:

"Adamın, Bodrumdaki milyar dolarlık yerini aldınız, el koydunuz. Ya sen devlet memuruydun. Sen nasıl alabildin o milyarlarca dolarlık yeri. Ama doğru sen üzerine almadın. İkili anlaşmalarla, senin yüzden garanti altına alındı. O Azerilerin üzerine yapıldı. Bunların hepsini uzun uzun konuşacağız. Normal bir adamı nasıl FETÖcü yapıp mallarına çöktüğünü..."

#SedatPeker #MehmetAğar
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