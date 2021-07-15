Sedat Peker'den Fettah Tamince ve Ahmet Hakan hakkında tweet bombardımanı

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, akşam saatlerinde bir takım paylaşımlarda bulunacağını açıklamıştı. Peker'den art arda 25 tweet geldi.

Sedat Peker 15 Temmuz’u yazdığı paylaşımlarında Fettah Tamince’yi işaret etti ve "sadece fakirleri değil, zenginleri de fetöcülükten cezaevine koyabilmeliyiz" dedi.

Peker’in paylaşımları şu şekilde:

“Kıymetli dostlarım, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Yüce ALLAH’tan rahmet diliyor, manevi hatıralarının önünde saygı ile eğiliyorum. Aynı şekilde gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum, Yüce ALLAH onlardan razı olsun.

15 Temmuz gecesi zannederim ki halkı sokağa çağıran ilk birkaç kişiden biriyim. “Darbeye katılan rütbelilerin hepsini vurun. Eğer size sorarlarsa neden vurdun diye, SEDAT PEKER söyledi ondan vurduk deyin.” diyen ise tek kişiyim.

Bu yüzden biraz sonra paylaşacağım düşüncelerdeki samimi hislerime hiç kimse şüphe ile yaklaşmayacaktır. Allah’ın Aslanı sıfatına sahip olan Hz Ali (r.a.) “Devletin dini adalettir.” demiştir. Darbe teşebbüsünün ilk yıllarında Yüce Devletimiz tehlike altında olduğu için bazı konuları tartışmaya açmamaya gayret göstermiştim ancak her konuyu olmasa da, hiç değilse bazı bölümleri tartışabileceğimizi düşünüyorum.

Rixos otellerinin sahibi fettah tamince, Türkiye’nin önemli büyük iş adamlarından Cihan Kamer ve yine Türkiye’nin önemli gazetecilerinden Ahmet Hakan, 17/25 hadisesi meydana geldikten sonraki bir dönemde Huqqa’da yemek yerler. Sohbet çeşitli konulardan sonra sayın Cumhurbaşkanının mı ya da fethullah gülenin mi yanında yer alırsın bölümüne gelince Cihan Kamer bir taraf belirtmez sessiz kalır… Ancak fettah tamince her ne olursa olsun fethullah gülenin yanında yer alacağını söyler. Ahmet Hakan ise devletin yanında yer almak gerektiği düşüncesini dile getirir. Şimdi hiç kimsenin bilmediği bu görüşmeden yola çıkarak şu soruyu sormak gerekir.

fetö terör örgütü ile ilgili milat 17/25 olarak kabul ediliyor (mahkemelerce). Bu konuşmanın doğruluğunu muhataplarına lütfen sorun. Oysa uygulamaya baktığınızda fettah tamince ile ilgili Antalya adliyesinde fetö örgütü ile ilgili bir dava açılıyor, mahkeme kısa sürede fetöden beraat veriyor. Sonraki dönemlerde yapılan itirazlar üzerine yine dava açılıyor, sonra yine beraat kararı veriliyor. Benim bildiğim adalet bakanlığı bakanlık yetkisi ile kararın bozulması için tekrardan müracaat ediyor. -Bu süreç beş senedir bu kişinin üstünde korku kılıcı olarak tutulurken bu kişiden kim bilir bu dönemde ne paralar alınmıştır? (net bilgim olmayıp sadece duyum olduğu için yazmıyorum) Oysaki kanun açık, 17/25’ten sonra fetöye destek veren herkes suçludur.

Yukarıda ismini verdiğim bu 3 kişiden böyle bir konuşma olup olmadığını lütfen araştırın.”