Sedat Peker'den çok tartışılacak 'Suç Örgütü' açıklaması!

Organize Suç Örgütü Lideri olarak adledilen Sedat Peker, gazeteci İsmail Saymaz'ın bir televizyon kanalındaki konuşmasına cevap vererek, " Ben Organize Suç Örgütünün Lideri değilim, sadece üyesiyim. Bu örgütte ara yönetici bile değilim" dedi. Peker'in bu açıklaması da çok tartışılacak gibi görülüyor. Çünkü Peker bu örgütün üyesi değil ise, örgütün lideri kim? sorusu gündem oluşturacak.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesi ile hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, Twitter’dan dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Gazeteci İsmail Saymaz'ın katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya katıldığını söyleyen Peker, organize suç örgütüne üye olduğunu ancak lider olmadığını söyledi.

Peker, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"GAZETECİ SAYIN @İSMAİLSAYMAZ, TELEVİZYON RÖPORTAJINDA SÖYLEDİKLERİNİZE KATILIYORUM. BAHSETTİĞİNİZ SUÇLAR ÖRGÜTSEL SUÇLAR. BİR TEK ŞEYE İTİRAZ EDİYORUM. BEN BU SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ DEĞİLİM, SADECE ÜYESİYİM. BU ÖRGÜTTE ARA YÖNETİCİ BİLE DEĞİLİM."

İSMAİL SAYMAZ NE DEMİŞTİ?

Dün Tv100’de Mine Uzun'un sunduğu Yüz Yüze programına katılan İsmail Saymaz, "Sedat Peker diyor ki, ‘Ben milletvekillerinin arabasına çanta ile para koydum, bir milletvekili rica etti karakolda adam dövdürdüm, Almanya'ya para gönderdim.’ Bunlar vatandaşa saygı gereği cevap verilmesi gereken iddialar değil mi?" demişti.

Saymaz, televizyon programında söylediklerinin yanı sıra bugün yayımlanan yazısında da şu ifadeleri kullandı:

“Peker, organize suç örgütü lideri ise…

Ondan karakolda milletvekili dövdürmesini ve Hürriyet Gazetesi'ni basmasını istemek örgütsel faaliyet değil mi?

Bank Asya'ya para yatırmak, iltisak sayılıyor.

Peki, tefecilerin eline düşmüş yeğen için yardım istemek ne o halde?

Gazeteye abone olan küçük esnaf terörün finanse edilmesinden süründürülüyor.

Çanta çanta para verilen milletvekilleri finanse edilmiş olmuyor mu?

HDP'li belediyenin bir bardak çayını içene “PKK'lı” diyorlar.

Seçimde dağıtılan propaganda kahvesini yeraltı dünyasından alan neden vatansever ilan ediliyor?

Gazeteciler bir telefon konuşmasıyla, hatta bir e-maille tutuklanıyor.

Gel gör ki yeraltı dünyasının telefonu susmak bilmiyor.

Gazeteci arıyor.

Yandaş iş adamı çaldırıyor.

Milletvekili görüntülü konuşuyor.

Peker'i ekranda gören, rüyasına evliyaullah girmiş kadar seviniyor.

Peker, suç örgütü lideri ise ona “Reisim!” diyen iş adamı örgüt üyesi olmuyor mu?

Yeni Türkiye, böyle bir ülke artık.

KHK'lı Ataşe Erol Tanas, kanıt olmadığı halde vatan haini ilan edilirken, çanta çanta para alan milletvekili vatan aşkına nutuklar atıyor.”