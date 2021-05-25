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Sedat Peker'den, Canlı Yayındaki Süleyman Soylu'ya soru üstüne soru!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlarken Sedat Peker sosyal medya hesabından soru üstüne soru gönderdi...
GÜNDEM 25.05.2021, 00:33 25.05.2021, 01:02 Murat Aydın
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlarken Sedat Peker sosyal medya hesabından soru üstüne soru gönderiyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
Soylu'nun, Sedat Peker'e yönelik ifadelerinin ardından, Peker sosyal medya hesabından soru üstüne soru gönderiyor.
İşte o tweetler:
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