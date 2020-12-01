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#-Amasya: Cafer Özdemir -Antalya: Menderes Türel -Ardahan: Yunus Baydar -Artvin: Mehmet Kocatepe
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#-Amasya: Cafer Özdemir -Antalya: Menderes Türel -Ardahan: Yunus Baydar -Artvin: Mehmet Kocatepe
#Serdar İnce
#Kobani
#Arzu Çerkezoğlu
#Enver Yücel
#wikileaks
#Hillary Clinton
#internet
#bursa
#trabzonspor
#deprem
#cumhurbaşkanı
#4 yıl
#6 yıl
#ÖğretimGörevlisi
#KadınCinayeti
#Aylin Sözer
#KİRAYARDIMI
#KerimKarahan
#Tersane