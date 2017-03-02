SAYIN EDİTÖRLERİN DİKKATİNE

"MÜNBİÇ'İN KUZEYİNE ABD ORDUSU'NUN ZIRHLI ARAÇLARI KONUŞLANDI" HABERİNİN GÖRÜNTÜLERİ 02.03.2017 - 170302098 HABER KODUYLA YENİDEN GEÇİLMİŞTİR. BU GÖRÜNTÜLERİN DİKKATE ALINMASI RİCASIYLA
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02 Mart 2017 Perşembe 14:13
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