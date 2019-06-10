Savunma Sanayii Başkanı Demir: Türkiye'nin S-400 tavrı net

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye'nin S-400 tavrı net, bu meseleyi bitirdik, defalarca söylendi. S-400'lerin Türkiye'de bulunmasından dolayı ABD'nin bir endişesi var ise biz bunu tartışmaya hazır olduğumuzu defalarca söyledik, yineledik" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Bilkent Üniversitesi'nde, 'Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5'inci Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı' programına katıldı. Demir, burada öğrencilerin projelerini inceledikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'KONUŞMAYA HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEDİK'

Demir, S-400'lerin teslimat sürecine ilişkin soruya, "Türkiye'nin S-400 tavrı net, bu meseleyi bitirdik, defalarca söylendi. Bu anlamda ABD tarafında bir endişe var ise endişenin kaynağı S-400'lerin Türkiye'de bulunmasından dolayı teknik endişe ise biz bunu tartışmaya, konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca söyledik, yineledik. Ama bu anlamda teknik bir ekip oluşturup, bu konuyu tartışmakla ilgili henüz hiçbir adım atmadı karşı taraf. Biz buna hazırız" dedi. Demir, Amerika ile Patriot füze savunma sistemi müzakerelerinin devam edip etmediğine ilişkin soruya ise, "Biz cevabımızı verdik, onlardan cevap bekliyoruz" dedi.

'İKİ KONU BİRBİRİYLE KARIŞTIRILIYOR'

Demir, F-35'lerin parça üretimlerinin siparişlerinin duracağı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de "İki konu birbiriyle karıştırılıyor, kasten mi bilgisizlik mi bilmiyorum. Bir; 'F-35 ile S-400 Türkiye’de beraber bulunursa bir risk teşkil eder' iddiası var. Bu iddiayı tartışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Bunu bir kenara koyun; ikincisi ise Türkiye'nin program ortaklığı. Program ortaklığı ile S-400 alımının alakasını biz kuramıyoruz. 'Türkiye özgür iradesi ile böyle bir karar alamaz, alırsanız cezalandırırız' tavrı mıdır bu? Türkiye'nin program ortaklığı ile atılacak adımların bizim açımızdan izahı yok, müzakere edeceğiz" diye konuştu.



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Haber-Kamera: Selen YALAZ- Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, ()-